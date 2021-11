வார்னர் சிக்ஸ் சர்ச்சை.. கம்பீர் ட்வீட்டில் என்ட்ரி கொடுத்த அஸ்வின்.. நறுக்குன்னு கேட்ட கேள்வி!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இதுதான் கேம் ஸ்ப்ரிட்டா என்று ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன் டேவிட் வார்னர் அடித்த ஷாட் பற்றி கேள்வி எழுப்பிய கவுதம் கம்பீருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்.

நேற்று முன்தினம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 உலக கோப்பை இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் அடித்த ஒரு சிக்சர் இந்த வாத விவாதங்களுக்கு காரணமாக மாறியுள்ளது.

வார்னர் பேட்டிங் கிரீசில் நின்றபோது, 8வது ஓவரை வீச ஹபீஸ் வந்தார். ஆப் ஸ்பின் பவுலரான அவர், அடிக்கடி பந்து போடக் கூடியவர் இல்லை. முன்னணி பவுலர்களை கடைசி கட்டத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக ஹபீசை பந்து வீச கொண்டு வந்தார் பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர்.

இதுதான் 'கேம் ஸ்ப்ரிட்டா?' வெட்கக் கேடு.. டேவிட் வார்னரை விட்டு விளாசிய கவுதம் கம்பீர்!

English summary

T20 world cup 2021: India spinner Ravichandran Ashwin took to Twitter to offer his take on David Warner's six off Mohammad Hafeez during Australia five-wicket win over Pakistan.