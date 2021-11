இனி பள்ளிகளில் பாலியல் தொந்தரவு விழிப்புணர்வு வகுப்பு! அன்பில் மகேஷ் அதிரடி திட்டம்

Erode

oi-Veerakumar

ஈரோடு: தனியார் பள்ளிகளில் பாலியல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகளிடையே அதிகமாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை சின்மயா பள்ளியில் ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததால், மாணவி ஒருவர் கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு, தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் நாடு முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் இது போன்ற ஒரு கருத்தை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் செயல்பட்டு வரும் கிளை நூலகம் தரம் பள்ளிக்கல்வித்துறை மானியக்கோரிக்கை எண் 43 படி தரம் உயர்த்தப்பட்டு மாதிரி (டிஜிட்டல்) நூலகம் இன்று தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ரிப்பன் வெட்டி துவக்கி வைத்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that steps will be taken to provide more sexual awareness among teachers and students in private schools.