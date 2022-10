அரிசி பருப்பை விடுங்க.. குவார்ட்டருக்கு கூடுதல் ரேட்.. சாலையில் படுத்து போதையில் ரகளை செய்த பெண்

Erode

oi-Vishnupriya R

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அந்தியூர் பகுதியில் குடிபோதையில் இருந்த பெண் நடுரோட்டில் படுத்துக் கொண்டு ரகளை செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் தவிட்டுப்பாளையம் மூப்பனார் சிலை அருகே அத்தாணி செல்லும் பிரதான சாலை உள்ளது. இந்த சாலையில் நேற்று இரவு 7 மணி அளவில் 50 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் சாலையின் நடுவே படுத்துக் கொண்டு ஏதோ முணகிக் கொண்டிருந்தார்.

இதை அவ்வழியே சாலையில் சென்றவர்கள் பார்த்துவிட்டு ஏதோ வாகனம் மோதி அடிப்பட்டதால் அந்த பெண் ஏதோ முணுமுணுக்கிறார்கள் என நினைத்தனர். இதையடுத்து அந்த பெண்ணை காப்பாற்றலாம் என நினைத்து அந்த பெண்ணின் அருகே சென்றனர்.

English summary

Drunkard Woman sleeps in centre of the road and involves in ruckus in Anthiyur. Police arrived the spot and remove her from the road.