ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி.. நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் எதிரொலிக்கும்.. செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை

ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வெற்றி, நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்

ஈரோடு: ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வெற்றி, நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்று அதிமுக முன்னாள அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் சென்னையில் நடக்க உள்ள அதிமுக ஆட்சி மன்றக் குழு கூட்டத்தில் இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் யார் என்று முடிவு செய்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பால் சில வாரங்களுக்கு முன் உயிரிழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் தேமுதிக தரப்பில் அக்கட்சியின் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த், அமமுக சார்பாக சிவ பிரசாந்த் உள்ளிட்டோர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

AIADMK former minister Sengottaiyan has said that the victory in the Erode by-election will reverberate in the parliamentary elections. Sengottaiyan also said that the by-election candidate will be decided and announced soon in the AIADMK ruling council meeting to be held in Chennai.