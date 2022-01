பெண் காவலரை பலாத்காரம் செய்ய முயற்சி... ஜெயில் கம்பியை கவுண்ட் பண்ணும் ஏட்டையா..!

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு: ஈரோடு அருகே பெண் காவலரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற தலைமைக் காவலரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. சிறிய வயது சிறுமிகள் முதல் வயது வந்த பெண்கள் பலரை பாலியல் தொல்லைக்கு உட்படுத்தும் சம்பவங்களும் குற்றவாளிகளை கைது செய்து குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக காவல் துறையில் பணியாற்றும் காவலர்கள் கருப்பு ஆடுகளாக மாறி பெண் காவலர்களுக்கு பொதுமக்களுக்கும் தொல்லை கொடுக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது. இதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரையில் நடைபெற்றது.

English summary

The arrest and imprisonment of a head Constable who attempted to rape a female constable near Erode has come as a shock.