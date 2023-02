ஈரோடு கிழக்கு.. பாஜகவுக்கு எடப்பாடி “முழுக்கு”.. மோடி, அண்ணாமலைக்கு ”ஷாக்” - ஓபிஎஸ்சுக்கு “செக்”

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் பணிமனையில் பாஜக தலைவர்களின் புகைப்படம், பாஜக கொடியை சேர்க்காமல் கூட்டணி பெயரையும் மாற்றியுள்ள நிலையில் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக யாருடன் கூட்டணி வைக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Erode

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஈரோடு: விரைவில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிமுகவின் வேட்பாளராக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கே.எஸ்.தென்னரசுவை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அறிவித்து உள்ள நிலையில் இன்று திறக்கப்பட்ட தேர்தல் பணிமனையில் பாஜக தலைவர்களின் புகைப்படம், பாஜக கொடி இடம்பெறாமல் கூட்டணி பெயரும் மாற்றப்பட்ட நிலையில் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக யாருடன் கூட்டணி வைக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏவாக இருந்தவர் திருமகன் ஈவேரா. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகனான இவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் 4 ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

இதனை அடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை காலியானதாக அறிவித்தது தேர்தல் ஆணையம். இந்த நிலையில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 27 ஆம் தேதி அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு பணிமனை.. புதிய பெயர் வைத்த எடப்பாடி.. அப்போ பாஜக? என்னங்க இது.. குழப்புதே!

English summary

The photograph of BJP leaders in the Erode East Constituency election workshop, without the BJP flag, has raised a question as to whether the party has been sidelined by the EPS faction.