மெகாமூவ்! ஈரோடு கிழக்கில் ஈபிஎஸ்ஸை பின்தள்ளிய ஓபிஎஸ்..டஃப் கொடுக்கும் தேர்தல் பணிக்குழு! 118 பேராம்

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைத்துள்ளார்.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்து இன்று ஓ பன்னீர் செல்வம் சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கும் டப் கொடுக்கும் வகையில் வேட்பாளரை நிறுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்காக 118 பேருடன் தேர்தல் பணிக்குழுவை ஓ பன்னீர் செல்வம் அமைத்துள்ளார். இந்த எண்ணிக்கை என்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமியி அமைத்த தேர்தல் பணிக்குழுவை விட அதிகமாகும்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதி மீண்டும் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

தேமுதிக சார்பில் ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார். அமமுக சார்பில் சிவபிரசாந்த் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்.

O Panneer Selvam appointed election working committee for Erode East assembly by-election with 118 members O Panneer Selvam held a serious meeting with the administrators at his residence in Chennai today regarding the Erode East Assembly Constituency by-election. At that time, it is said that various aspects were discussed, including stopping the candidate in order to give a boost to Edappadi Palaniswami's side in the by-election. In this context, O Panneer Selvam has constituted an Election Working Committee with 118 members for the Erode East Assembly Constituency by-election. This number is more than the Election Commission constituted by Edappadi Palaniswami.