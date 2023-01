துரோகம், பதவி வெறி, சுயநலம்.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்.. டிடிவி தினகரன்!

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் மக்கள் பாடம் கற்பிப்பார்கள் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு: எடப்பாடி பழனிசாமியின் துரோகம், பதவி வெறி, சுயநலம் ஆகியவற்றை உணர்ந்து கொங்கு மாவட்ட மக்கள் இடைத்தேர்தல் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னம் செயல்படாமல் இருக்க எடப்பாடி பழனிசாமியே காரணம் என்று டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா இருந்தார். இவர் கடந்த 4ம் தேதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததையடுத்து, அந்த தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் அதிமுக தரப்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியாக வேட்பாளரை நிறுத்த உள்ளனர்.

AMMK General secretary TTV Dhinakaran has criticized people of Kongu district will teach a lesson to Edappadi Palanisamy in the by-elections. Likewise, TTV Dhinakaran has accused Edappadi Palanisamy as the reason why the twin leaf symbol is not working.