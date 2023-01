நான் பேசிக்கிறேன்.. “2 மேட்டர்.. ஆஃப் பண்ணிடலாம்”.. விடாப்பிடி எடப்பாடி.. விட்டுக் கொடுக்காத வாசன்!?

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி சார்பாக யார் களமிறங்கப்போவது என்ற பேச்சு தான் அரசியல் அரங்கில் அனலைக் கிளப்பி வருகிறது. இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானதுமே திமுக, அதிமுக என இரு பெரும் கட்சிகளும் யாரை வேட்பாளராக நிறுத்தலாம் என ஆலோசனையில் ஈடுபடத் தொடங்கிவிட்டன. அதிமுக எடப்பாடி அணி - ஜிகே வாசன் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுகவில் ஈபிஎஸ்ஸும் ஓபிஎஸ்ஸும் தனித்தனியே ஆலோசனையில் ஈடுபட, மறுபுறம் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உடனே தேர்தல் பணிக்குழு அமைத்து பரபரப்பைக் கிளப்பினார்.

இந்நிலையில் தான் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிகே வாசனுடன் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது பேசிக்கொண்டது பற்றிய தகவல்கள் உலவி வருகின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு முன்னணி கட்சிகள் தயாராகி வரும் நிலையில், அமமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர் களம் இறக்கப்படுவாரா? - எச்.ராஜா சொன்ன பதில்!

English summary

The talk of who is going to field on behalf of the AIADMK alliance in Erode East constituency By-Election is stirring up heat in the political arena. According to reports, no agreement has been reached in the talks between the AIADMK Edappadi Palaniswami team and TMC chief GK Vasan.