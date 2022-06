பென்ஸ் கார் பலாத்காரம்! வசமாய் சிக்கிய ‘புள்ளி’..! 5 பேரில் 3 சின்னப்பசங்க வேற! திடுக்கிட்ட போலீசார்

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதரபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காரில் 17 வயது சிறுமி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 5 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களில் 3 சிறுவர்களும் அடங்குவர் என தெலுங்கானா போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

தெலுங்கானா தலைநகரான ஹைதரபாத் நகரின் மையப்பகுதியில் தான் அரசியல்வாதிகளின் வாரிசுகளால் இந்த சொகுசு காருக்குள் வைத்து இந்த கொடூர சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் தெலுங்கானா உள்துறை அமைச்சரின் பேரனுக்கு இதில் தொடர்பில்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

தெலுங்கானா மாநில தலைநகர் ஐதராபாத்தில் உள்ள ஜூப்ளி ஹில்சில் பென்ஸ் சொகுசு காருக்குள் வைத்து 17 வயது சிறுமியை அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க குடும்பங்களை சேர்ந்த 5 சிறுவர்கள் 5 கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.

English summary

A man has been arrested in connection with the gang-rape of a 17-year-old girl in a Mercedes Benz car in Hyderabad, Telangana.In this case, 5 people have been identified, including 3 boys, Telangana police said.