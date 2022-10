8 ஆண்டு தான்.. ரூ.80 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கிய மத்திய அரசு.. சந்திரசேகரராவ் மகன் கேடி ராமாராவ் பகீர்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு கடந்த 67 ஆண்டுகளில் நாடு பல பிரதமர்களை சந்தித்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் மத்திய அரசு ரூ.55.87 கோடி கடன் வாங்கி இருந்தது. ஆனால் 2014ல் ஆட்சிக்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜகவின் மத்திய அரசு கடந்த 8 ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.80 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி உள்ளது.'' என தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகரின் ராவ் மகன் கேடி ராமராவ் புள்ளிவிபரங்களோடு விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தெலங்கானாவில் தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக அக்கட்சியின் தலைவர் சந்திரசேகரராவ் உள்ளார். புதிய மாநிலமாக தெலங்கானா உதயமானபோது சந்திரசேகரராவ் கட்சிக்கும், பாஜகவுக்கு இடையே சுமூகமான உறவு இருந்தது.

ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியினருக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே நல்ல உறவு இல்லை. இருகட்சிகள் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The country has seen many Prime Ministers in the last 67 years since independence. During this period, the central government had taken a dept of Rs.55.87 crore. But the central BJP government led by Prime Minister Narendra Modi, which came to power in 2014, has taken a loan of Rs. 80 lakh crore in the last 8 years alone.'' KT Rama Rao criticized with statistics.