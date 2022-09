பாஜகவுக்கு ‛செக்’.. தேசிய அரசியலில் சந்திரசேகர ராவ்.. தசராவில் புதிய கட்சி.. பெயர் இதுதானாம்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தேசிய அரசியலில் பாஜகவுக்கு எதிராக தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் புதிதாக அணி உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக அவர் அக்டோபர் 5ம் தேதி தசரா தினத்தில் புதிய கட்சியை அறிவிக்க உள்ளார். கட்சியின் பெயர் உள்ளிட்ட சில முக்கிய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

தெலங்கானாவில் தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக சந்திர சேகரராவ் உள்ளார். ஒரு காலத்தில் பாஜக-தெலங்கானா ராஷ்டரிய சமீதி கட்சி கூட்டணியில் இருந்தது. ஆனால் தற்போது இருகட்சிகள் இடையே கடும் வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது. அதோடு பிரதமர் மோடி உடனான சந்திப்பையும் சந்திர சேகரராவ் தவிர்த்து வருகிறார்.

மேலும் சந்திரசேகரராவ் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்க்க தேசிய அளவில் கூட்டணியை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான பணியை அவர் தொடங்கி உள்ளார். இதுதொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை அவர் சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

English summary

Telangana Chief Minister Chandrasekhara Rao plans to form a new team against the BJP in national politics. For this he is going to announce a new party on October 5 on Dussehra day. Some important information including the name of the party is out now.