அதிர்ஷ்டம் னா இதான்.. ஆட்டோ மீது கார் மோதல்.. மயிரிழையில் உயிர் தப்பிய பெண்.. டிரெண்ட் ஆகும் வீடியோ!

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: சாலை ஓரம் நிற்கும் ஆட்டோ ரிக்‌ஷா மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளாகும் நிலையில், அதில் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பெண் ஒருவர் ஆட்டோ ரிக்‌ஷாவுக்கும் காருக்கும் இடையில் சிக்கி மயிரிழையில் உயிர் தப்பும் ஷாக்கிங் வீடியோ இணையத்தில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. அதுவும் இந்தியா போன்ற ஜனத்தொகை மிகுந்த நாடுகளில் இதைப்பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். வாகனங்களின் எண்ணிக்கை ஒருபக்கம் அதிகரிக்கிறது என்றால் இன்னொரு பக்கம் விபத்துக்களும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது.

இதற்கு சாலை ஆக்கிரமிப்புகள், முறையான சாலை விதிகள் என பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவே பெரும்பாலான விபத்துக்கு காரணங்களாக அமைந்து விடுகின்றன.

English summary

A shocking video of a woman walking on the road getting stuck between the auto rickshaw and the car and narrowly escaping after a car rammed into an auto rickshaw parked on the side of the road is trending on the internet.