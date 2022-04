வேறு பெண்ணுடன் “உல்லாசம்”.. கணவனை கட்டிப் போட்டு மனைவி செய்த ”வேற லெவல்” சம்பவம்! அதிர்ந்த போலீசார்

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை தவிக்கவிட்டு வேறொரு பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருந்த மருத்துவராக பணியாற்றும் கணவனை, உறவினர்களுடன் சென்று அடித்து துவைத்து பெண் ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த சம்பவம் தெலுங்கானாவில் அரங்கேறியுள்ளது.

தெலுங்கான சூர்யாபேட்டையை சேர்ந்த மருத்துவர் பானு பிரகாஷ் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் பிரியங்கா என்ற இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

திருமணத்தின் பொது நகைகள் பணம் என வரதட்சணையைத் தவிர, பானு பிரகாஷுக்கு பிரியங்கா பெயரில் இரண்டு வீடுகளையும் அவரது பெற்றோர் பரிசாக அளித்துள்ளனர்.

English summary

An incident has taken place in Telangana where a woman, who was working as a doctor after having an affair with her wife and children, was beaten up by her relatives and handed over to the police by a woman.