சத்தியமங்கலம் : அழிந்து வரும் இனமாக கருதப்படும் பிளாக்புக் எனஅழைக்கப்படும் வெளிமான்களின் எண்ணிக்கை சமீப காலமாக அதிகரித்து வருவதாக வனத்துறையினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

சத்தியமங்கலம் வனத்தில் வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி தீவிரம்.. களமிறங்கிய வனத்துறை அதிகாரிகள்!

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வனவிலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் வெளிமான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

வல்லநாடு சரணாலயத்திற்கு அடுத்தப்படியாக சத்தியமங்கலம் தெங்குமரஹாடா வனப்பகுதியில் வெளிமான்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பது வனஆர்வலர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள் மற்றும் வனத்துறையினரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

The forest department has reported an increase in the number of Blackbuck deer in the wildlife survey area in the Satyamangalam forest area. Next to the Vallanadu Sanctuary, the number of deer has increased in the Satyamangalam Tengumarahada forest.