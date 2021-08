அசாமில்.. தாலிபான்களை ஆதரித்து சமூகவலைத்தளங்களில் கருத்து பதிவிட்ட 14 பேர் கைது!

India

கவுகாத்தி: அசாமில் தாலிபான்களை ஆதரிக்கும் வகையில் சமூகவலைத்தளங்களில் கருத்து தெரிவித்த 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்தியாவில் தாலிபான்கள் இயக்கம் தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத இயக்கமாகும்.

ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் ஆப்கான் அரசையும், ராணுவத்தையும் அதிரடியாக வீழ்த்தி தாலிபான்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

தாலிபான்கள் உள்ளே புகுந்தவுடன் ஆப்கான் முழுவதும் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. ஆப்கானில் இருந்து தொடர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

In Assam, 14 people have been arrested for commenting on social media in support of the Taliban. The Taliban is a banned terrorist movement in India