”80 பேர்” சிறுமியை சிதைத்த கொடூரர்கள்! பாலியல் தொழிலில் தள்ளிய சொர்ணாக்கா! 74 பேர் அதிரடி கைது

அமராவதி : ஆந்திராவில் கொரோனாவால் தாயை இழந்த சிறுமியை விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் மேலும் 10 பேரை விஜயவாடா போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 74ஆக உயர்ந்துள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் பகுதியயில் ஒரு தம்பதியினர் வசித்து வந்தனர். இந்த தம்பதியின் 16 வயது மகள் அங்குள்ள ஒரு அரசுப் பள்ளியில் படித்து வந்தார்

இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அந்தச் சிறுமியின் தாயாரும் சிறுமிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு குண்டூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தாய் பரிதாபமாக சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

Vijayawada police have arrested 10 more people in connection with the prostitution and sexual abuse of a girl who lost her mother by Corona in Andhra Pradesh, bringing the total to 74.