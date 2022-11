பிறந்து 21 நாட்களே ஆன சிசுவின் வயிற்றில் 7 கருக்கள்.. வியந்து போன மருத்துவர்கள்.. எப்படி நடந்தது?

India

oi-Halley Karthik

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பிறந்து 21 நாட்களே ஆன குழந்தையின் வயிற்றில் 7 கருக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது இவை அனைத்தும் பாதுகாப்பாக அகற்றப்பட்டுள்ளன. இம்மாதிரியான சம்பவங்கள் 5 லட்சத்தில் ஒருவருக்குதான் ஏற்படும் என மருத்துவ உலகம் கூறுகிறது.

இந்த கரு எப்படி உருவானது? அதற்கான காரணம் என்ன? போன்றவை குறித்தும் அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

English summary

Seven embryos were found in the stomach of a 21-day-old baby in Jharkhand. All these have now been safely removed. According to the medical world, such incidents occur only in 1 in 5 lakh.