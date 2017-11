மோடி அரசு தனது நிர்வாக திறமையின்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்: ராகுல் காந்தி கடும் தாக்கு

டெல்லி: பிரதமர் மோடி தனது நிர்வாக திறமின்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து டிவிட்டரில் அவர் கூறுகையில், ஜிஎஸ்டி எனும் கப்பார் சிங் (கொள்ளையன்) வரியை காங்கிரஸ் அனுமதிக்காது. சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் முடங்குவதையும் காங்கிரஸ் கட்சி அனுமதிக்காது. வரி மூலம் லட்சக்கணக்கானவர்களின் வேலை வாய்ப்பையும் காங்கிரஸ் அனுமதிக்காது என்று ஒரு டிவிட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.

We will not allow BJP to impose a Gabbar Singh Tax on India. They cannot break the back of the small and medium businesses, crush the informal sector and destroy millions of jobs. #GSTCouncilMeet