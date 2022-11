ஜோடியா சுத்துறாங்களாம்.. பூங்கா-ஜிம் செல்ல பெண்களுக்கு தடை போட்ட தாலிபான்கள்.. ஆப்கானில் அதிரடி

India

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில் ஜிம் மற்றும் பூங்காவுக்கு செல்ல பெண்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை மீறி ஜோடி ஜோடியாக சுற்றியதால் இந்த புதிய உத்தரவை தாலிபான்கள் பிறப்பித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தான்.. உள்நாட்டு போருக்கு பெயர் பெற்ற நாடாக இருந்தது. இதனால் மக்கள் பெரும் துன்பத்தை சந்தித்தனர். இதையடுத்து அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சென்று முகாமிட்டு உள்நாட்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.

இதையடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் முந்தைய காலத்தை ஒப்பிடும்போது அமைதி திரும்பியது. அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆண்டில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை நாடு திரும்ப அந்நாட்டின் அதிபர் ஜோபைடன் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அமெரிக்க படைகள் நாடு திரும்பின.

திடீரென பெண்கள் போராட்டம்.. துப்பாக்கியால் அடித்து விரட்டிய தாலிபான்கள்.. ஆப்கானிஸ்தானில் பரபரப்பு!

English summary

With the Taliban ruling Afghanistan, women are banned from going to gyms and parks. The new order was issued by the Taliban after the pair went around in pairs defying the already imposed restrictions.