0% காதல்.. 100% போலி சிரிப்பு! ஜம்முவில் “திக் திக்”.. டிஜிபி கொலை - சிக்கிய பணியாளரின் “டைரி”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு டிஜிபி படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அவரது வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த யாசிரின் டைரியை போலீசார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அதில், என் வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கிறேன் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா 3 நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் சென்று இருக்கிறார். மத்திய அரசு பஹாரி இனத்தவர்களை பழங்குடியினர்களாக முன்மொழிந்ததற்கு ஜம்முவில் அதிகளவில் வசிக்கும் குஜ்ஜார் இன மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே அமித்ஷா அங்கு சென்றுள்ளதால் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளது.

இந்த நிலையில், ஜம்முவின் புறநகரில் உள்ள உதய்வாலா பகுதியில் சிறைத்துறை டிஜிபி ஹேமந்த் குமார் லோஹியா தன்னுடைய வீட்டில் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டு கிடந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தகவலறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் உடலைக் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அந்த 6 பேர்.. பெங்களூர் வரை நுழைந்த சீனா? மெகா மோசடி..மொத்த கன்டிரோல் அவர்களிடம் தானாம்! பரபர தகவல்

English summary

After DGP murder in Jammu police seized worker yasir dairy. He written that, "My Life 1%, "Love 0%, Tension 90%, Sad 99%, Fake Smile 100%. I hate my life", "Life is just grief" Police said he is not in good mental state.