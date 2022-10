ஆல் பாஸ் சிஸ்டம் ரத்து.. 5, 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களே உஷார்.. அசாம் அரசு திடீர் முடிவு.. ஏன் தெரியுமா?

India

oi-Mani Singh S

கவுகாத்தி: வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான அசாமில் இனி 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களும் தானாக பாஸ் ஆகும் நடைமுறை ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வு நடைபெறும் என்றும் தேர்ச்சி அடையாத மாணவ - மாணவிகள் அதை வகுப்பை மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்ற்கான முடிவு நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அசாம் கல்வித்துறை அமைச்சர் ரானோஜ் பெகு கூறியதாவது:-

In Assam, one of the northeastern states, it has been announced that the process of automatic pass for all students from class 1 to class 8 will be cancelled.