உள்ளடி வேலை.. இமாச்சலில் 30 தலைவர்கள் காங்கிரஸில் இருந்து நீக்கம்.. ஓட்டு எண்ணிக்கைக்கு முன் அதிரடி

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச தேர்தலில் உள்ளடி வேலை பார்த்ததாக கூறி ஓட்டு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறும் நிலையில் மொத்தம் 30 தலைவர்களை காங்கிரஸ் கட்சி அதிரடியாக நீக்கம் செய்துள்ளது. முன்னாள் முதல்வரான வீரபத்ர சிங் மற்றும் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் பிரதீபா சிங் எம்பியின் மகன் வித்ரமாதித்ய சிங் போட்டியிட்டுள்ள தொகுதியில் உள்ளடி வேலை செய்த புகாரில் இவர்கள் அனைவர் மீதும் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த மாதம் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. மொத்தம் 68 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு கட்சி மொத்தம் 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

இங்கும் பாஜக, ஆளுகாங்கிரஸ் மற்றும் ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. மொத்தம் 412 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

இமாச்சல பிரதேச தேர்தல்: ஆளும் கட்சியே மீண்டும் வென்றது இல்லை.. 37 வருட வரலாற்றை மாற்றுகிறதா பாஜக?

English summary

