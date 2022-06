நானே கருப்பு! குழந்தை எப்படி சிவப்பு? பச்சிளம் குழந்தை உயிரைப் பறித்த சந்தேகம்! அதிர்ந்த ஆந்திரா!

India

oi-Rajkumar R

அமராவதி : ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்தில் அருகே குழந்தை சிவப்பாகப் பிறந்ததால் மனைவியின் நடத்தை மீது சந்தேகம் கொண்ட கணவன் 6 மாத பச்சிளம் குழந்தை என்றும் பாராமல் பூட்டால் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாகரீகம் வெகுவாக வளர்ந்து விட்ட இந்த காலத்தில் கணவன் மனைவிக்கிடையே சந்தேகம் எனும் நெருப்பு சிறு பொறியாக பற்றினாலும் மொத்த வீட்டை எரிக்கும் அளவுக்கு அதன் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும்.

கணவன் மீது மனைவிக்கும், மனைவி மீது கணவனுக்கு சந்தேகம் வந்தால் என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை. அந்த வகையில்தான் ஆந்திர மாநிலத்தில் மனைவியின் மீதான சந்தேகத்தால் பச்சிளம் குழந்தை அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

The murder of a 6-month-old baby boy by his dad , who was suspicious of his wife's behavior when the baby was born red near Andhra Pradesh's Kurnool district, has caused a great stir and shock.