சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி நள்ளிரவில் திடீர் கைது! காரணம் என்ன? குஜராத்தில் பரபர சம்பவம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில சுயேச்சை எம்எல்ஏவும், தலித் தலைவருமான ஜிக்னேஷ் மேவானி நேற்று நள்ளிரவில் திடீரென்று அசாம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். இவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இருந்து 2 ட்வீ ட் டெலிட் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் வட்கம் சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் ஜிக்னேஷ் மேவானி. ராஷ்ட்ரிய தலித் அதிகார் மன்ஞ் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இவர் உள்ளார்.

இவர் கடந்த 2017 குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தலின்போது இவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தந்தது.

அடபாவமே... காங்கிரஸ் வேட்பாளரை முந்திய நோட்டா.... பீகார் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சம்பவம்

English summary

Gujarat Congress leader and Vadgam MLA Jignesh Mevani was arrested by the Assam Police over a tweet. He was arrested by the police from Palanpur Circuit House at around 11:30 pm on Wednesday.