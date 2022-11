குஜராத் தேர்தல்.. இன்னும் 16தான் பாக்கி.. 3ம் கட்ட வேட்பாளர்களை அறிவித்த பாஜக!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் வரும் 1ம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆளும் பாஜக 3ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே முதல் கட்டமாக 83 தொகுதிகளுக்கும், இரண்டாம் கட்டமாக 77 கட்டமாகவும் வேட்பாளர்களை அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது மூன்றாம் கட்டாமாக 6 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு பாஜக தொடர்ந்து 'சீட்' வழங்கி வருவதால் உட்கட்சியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.

English summary

The ruling BJP has announced the list of candidates for the 3rd phase of Gujarat Assembly elections on the 1st. Candidates have been announced for 83 constituencies in the first phase and 77 constituencies in the second phase, now candidates have been announced for 6 constituencies in the third phase. There is an uproar within the party as the BJP continues to give 'seats' to people from parties including the Congress.