"பெரியோர்களே.. தாய்மார்களே".. பிரச்சாரத்தில் ரோபோக்களை களமிறக்கிய பாஜக.. குஜராத் தேர்தலில் கலக்கல்!

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் தேர்தல் பிரசாரங்கள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரசாரத்திற்காக பாஜக ரோபோக்களை களமிறக்கியுள்ளது.

ஏற்கெனவே சமூக ஊடகங்கள் மூலம் அரசியல்கள் கட்சிகள் தங்கள் வாக்காளர்களை ஒன்றிணைக்க முயன்ற வரும் நிலையில் பாஜக இந்த புதி யுக்தியை கையில் எடுத்துள்ளது.

இந்த ரோபோ வீடு வீடாக சென்று பிரசாரத்தை மேற்கொள்ளும் என இதனை தயாரித்தவர் கூறியுள்ளார். இந்த தேர்தலுக்கு பல தொகுதிகளில் இது போன்ற ரோபோவை களமிறக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

சோஷியல் மீடியா அஸ்திரம்.. குஜராத் தேர்தலில் சூடு பிடித்த மோதல்.. பாஜக பிளான்.. ஆம் ஆத்மி புது ரூட்!

As the election campaigns in the state of Gujarat have started to heat up, the BJP has fielded robots for the campaign. BJP has adopted this new strategy while political parties are already trying to unite their voters through social media. The manufacturer has said that this robot will go door to door and carry out propaganda. He also said that such a robot will be fielded in many constituencies for this election.