பாஜக ஆளும் திரிபுராவில் அதிகரித்த சிறுமிகளுக்கு எதிரான பலாத்கார சம்பவங்கள்.. திரளும் எதிர்க்கட்சிகள்

oi-Halley Karthik

அகர்தலா: திரிபுரா மாநிலத்தில் பாலியல் பலாத்கார குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆளும் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று திரண்டுள்ளன.

அம்மாநிலத்தின் அமைச்சரின் மகன் ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

இந்நிலையில் மேலும் 2 பாலியல் பலாத்கார வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து பாஜக அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

As rape crimes are on the rise in Tripura, the opposition parties have rallied against the ruling BJP. A state minister's son has been accused of gang rape. Opposition parties have demanded his arrest. Meanwhile, 2 more rape cases have been registered. After this, the protests against the BJP government have intensified.