"பாஜக தலைவர்களுக்கு முஸ்லிம் மருமகன்கள்".. கொளுத்தி போட்ட காங்கிரஸ் "தலை".. பெரும் சர்ச்சை

India

oi-Jackson Singh

போபால்: பாஜக தலைவர்கள் பலர் முஸ்லிம்களை தங்கள் மகள்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து மருமகன்களாக ஆக்கிக் கொள்வதாகவும், வெளியே அரசியலுக்காக முஸ்லிம்களை எதிர்ப்பது போல நடிப்பதாகவும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் தேவ்ராஜ் சிங் படேல் தெரிவித்தார்.

தேவ்ராஜ் சிங் படேலின் இந்தக் கருத்து பெரும் சர்ச்சையாக மாறியுள்ள நிலையில், பாஜகவினர் அவருக்கும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், பாஜகவினரை இழிவுப்படுத்தி பேசியதற்காக தேவ்ராஜ் சிங் படேலும், காங்கிரஸும் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்தி படித்தால்.. தமிழ் அழியாது.. திமுகதான் அழியும்! ட்விட்டரில் பாஜக பேசிய “புது லாஜிக்”

English summary

Congress leader Deoraj singh patel said that most of the BJP leaders get their daughters married to Muslims and make them their son in laws.