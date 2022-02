ஹிஜாப்பை மதரசாக்களில் மட்டும் அணியுங்களேன்.. பள்ளி கல்லூரிகளில் எதற்கு? சொல்வது ப்ரக்யா தாக்கூர்

India

oi-Rajkumar R

போபால் : கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் சர்ச்சைக்கு மத்தியில், மதரஸாக்கள் தவிர மற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்தால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று பாஜகவின் பிரபல தலைவரும் எம்பியுமான பிரக்யா சிங் தாக்கூர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் கடந்த மாதம் இதுவரை சந்தித்திராத ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவானது. அங்குள்ள அரசு கல்லூரியில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த போது வகுப்பில் அமர கூடாது என கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியதாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

”ஹிஜாப்” முக்கியமில்லை.. அது பெண்களை பின்னுக்கு தள்ள நடக்கும் சதி.. கேரளா ஆளுநரின் அடுத்த அதிரடி..!

மேலும் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்துத்வா மாணவ-மாணவியர்களை சிலர் காவி துண்டு அணிந்து கல்வி நிலையங்களுக்கு வரத் தொடங்கினர்.

English summary

Amid the hijab controversy in Karnataka, BJP's popular leader and MP Pragya Singh Thakur has commented that wearing hijab in educational institutions other than madrassas is intolerable.