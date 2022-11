இதெல்லாம் ஒரு டிரஸ்சா.. மணமகன் மட்டமான துணி எடுத்து அனுப்பியதாக கல்யாணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண்

India

புவனேஸ்வர்: திருமணம் நடைபெற இருந்த நிலையில், மணமகன் மணப்பெண்ணுக்காக லக்னோவில் இருந்து ஆசை ஆசையாக டிரஸ் எடுத்து கொடுத்த நிலையில் அந்த டிரஸ் மட்டமாக இருக்கிறது என்று கூறி கோபத்தில் மணப்பெண் கல்யாணத்தையே நிறுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு துரதிர்ஷ்டவசமாக சில திருமணங்கள் நின்று போவது உண்டு.

இதற்கு பல்வேறு காரணங்களால் இருக்கும். பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிக்காமல் போவது.. திருமண வீட்டினர் இடையே ஏற்படும் மனக்கசப்புகள் என ஏராளமான காரணங்கள் இருக்கும்.

English summary

When the wedding was about to take place, the bride stopped the wedding in anger because the groom gave the bride a bad dress.