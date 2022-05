அனைத்தும் இந்தி மயம்! இது பாஜக அல்ல... காங்கிரசும் இப்படித்தான்! மாநாட்டில் நடந்தது என்ன?

India

உதய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் 3 நாட்கள் சிந்தனையாளர் மாநாடு நடந்தது. இந்ந மாநாட்டில் தலைவர்கள் வரவேற்பு, பேச்சு, ஆலோசனை உள்ளிட்ட அனைத்தும் இந்தி மொழியில் இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சிந்தனையாளர் மாநாடு(சிந்தன் சிர்வீர்) மே 13 முதல் 15ம் தேதி வரை 3 நாட்கள் நடந்தது. இந்த மாநாட்டை சோனியா காந்தி துவங்கி வைத்தார்.

இந்த மாநாட்டில் காஷ்மீர் முதல் தமிழ்நாடு வரையிலான காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். கட்சியின் சீர்த்திருத்தம், தேர்தல் தொடர்பான பரிந்துரைகள் அந்தந்த குழுக்கள் மூலம் கட்சி மேலிடத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.

