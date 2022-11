மத்திய அரசுக்கு எதிராக "பிரம்மாஸ்திரம்.." கையிலெடுத்த மம்தா பானர்ஜி! ஜிஎஸ்டி வரி இனி கட்- வார்னிங்

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: மாநிலத்திற்கு அளிக்க வேண்டிய நிலுவைத்தொகைகளை மத்திய அரசு உடனே விடுவிக்க வேண்டும் என்றும்.. இல்லையென்றால் ஜிஎஸ்டி வரி வழங்குவதை நிறுத்தவேண்டியிருக்கும் என்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மத்திய அரசை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மத்திய அரசுடன் கடும் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருகிறார்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு விவகாரங்களில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் மம்தா பானர்ஜி வரும் மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக மாற்றாக எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has requested the central government to release the arrears due to the state and otherwise the payment of GST tax will be stopped.