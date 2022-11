ரூ.500க்கு கேஸ் சிலிண்டர்.. இலவச மின்சாரம்.. 10 அதிரடி வாக்குறுதிகள்.. பாஜக கனவை கலைக்க காங். வேகம்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

அகமதாபாத் : குஜராத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி அதிரடியாக 10 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளது.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், 500 ரூபாய்க்கு எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும், 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது காங்கிரஸ்.

குஜராத்தில் 5 முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று, ஆறாவது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைக்க முழுமுனைப்போடு செயல்பட்டு வருகிறது காங்கிரஸ். ஆம் ஆத்மி கட்சியும் குஜராத்தில் தீவிரமாக தேர்தல் பணி ஆற்றி வருகிறது.

இந்நிலையில், பாஜகவின் கோட்டையைத் தகர்த்து, அக்கட்சியை ஆட்டம்காண வைக்கும் நோக்கத்தோடு அதிரடியாக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே.

குழந்தையை குறித்து நெகிழ்ச்சியாக பதிவு வெளியிட்ட கயல் சீரியல் நடிகை... குவிந்து வரும் ஆசீர்வாதங்கள்

English summary

Congress chief Mallikarjun Kharge announced 10 promises amid Gujarat Assembly elections. Congress promises LPG cylinder for Rs.500, free electricity for up to 300 units, free treatment and medicines up to rs.10 lakhs, Farmers loan waiver for up to Rs. 3 lakh.