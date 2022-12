2019க்கு பிறகு நடந்த 18 மாநில தேர்தலில் ஒன்றில் கூட ஆட்சியை பிடிக்கல.. கறையைக் கழுவுமா காங்கிரஸ்?

India

oi-Vignesh Selvaraj

அகமதாபாத் : 2019ல் பாஜக மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 18 தேர்தல்கள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இதில் ஒரு மாநிலத்தில் கூட காங்கிரஸ் ஆட்சியைப் பிடிக்கவில்லை. இன்று குஜராத், இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் நிலையில், அந்த தோல்வி சரித்திரத்தை மாற்றி எழுதுமா காங்கிரஸ் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

பாஜக மத்தியில் ஆட்சி அமைத்த பிறகு, தற்போது வரை குஜராத், இமாச்சல பிரதேச தேர்தலையும் சேர்த்து 20 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது.

இவற்றில் 10 மாநிலங்களில் பாஜக நேரடியாக ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. சிக்கிம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்கள் பாஜக கூட்டணி வென்று, பாஜகவின் கூட்டணி கட்சிகள் ஆட்சி வகிக்கின்றன.

காங்கிரஸ் கட்சி இந்த 20ல் ஒரு மாநிலத்தில் கூட ஆட்சியைப் பிடிக்கவில்லை. காங்கிரஸோடு கூட்டணி அமைத்து சில கட்சிகள் ஆட்சியைப் பிடித்திருந்தாலும், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இந்த 4 ஆண்டுகளில் முதல்வராக யாரும் வரவில்லை.

‛ஆப்பிள்’ மாநிலம் யாருக்கு? இமாச்சல பிரதேசத்தில் இன்று ஓட்டு எண்ணிக்கை.. பாஜக-காங்கிரஸ் கடும் மோதல்

English summary

18 State assembly elections have been held since the BJP came back to power at the centre in 2019. Not even in a single state has the Congress come to power. As the results of Gujarat and Himachal Pradesh assembly elections are announced today, there is an expectation that the Congress will rewrite the history of that defeat.