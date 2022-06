உபியில் பசுவதையில் கைதான நபருக்கு ஜாமின்! ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்! நீதிபதியின் ‛அடடே’ உத்தரவு

India

oi-Nantha Kumar R

அலகாபாத்: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பசுவதை தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நபருக்கு அலகாபாத் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கியது. ஒரு மாதம் கோசாலையில் பணியாற்ற வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது. தேசிய விலங்காக பசுவுக்கு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்த நீதிபதி தான் இந்த நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கி தற்போது உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. 2வது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக உள்ளார்.

இந்துக்கள் பசுக்களை புனிதமாக கருதி வணங்கி வரும் நிலையில் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பசுவதை தடுப்பு சட்டம் கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Allahabad High Court Granted bail to a man booked under the uttar pradesh prevention of cow slaghter act, on the condition that he shall serve the cows for a period one month in gaushala after his release. Before this case last year the Justice says Cow should be given the status of National Animal.