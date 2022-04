அதிர்ச்சி... 8 மாத குழந்தையின் உயிரை பறித்த அமைச்சரின் ஊர்வலம்... ஆந்திராவில் சோகம்

India

அமராவதி: ஆந்திராவில் புதிதாக பதவியேற்ற பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சர் உஷா ஸ்ரீசரண் ஊர்வலத்துக்காக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டதால் உரிய நேரத்தில் மருத்துவமனை செல்ல முடியாமல் 8 மாத குழந்தை உயிரிழந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர் தனது அமைச்சரவையை முற்றிலுமாக மாற்றி அமைத்தார்.

இதன்மூலம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சராக உஷா ஸ்ரீசரண் நியமிக்கப்பட்டார். அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதல் முதலாக அவர் தனது தொகுதி நோக்கி புறப்பட்டார்.

An eight-month-old baby died due to the delay in reaching hospital as the auto-rickshaw carrying her was stopped allegedly for a procession of Andhra Pradesh's newly-appointed Women and Child Welfare Minister, Usha Sricharan.