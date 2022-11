லவ் கேட்குதா? பெற்ற மகளை அடித்தே கொன்ற கொடூர அப்பா.. பேஸ்புக் லைவில் நடந்த கொடூரம்!

India

oi-Halley Karthik

அமராவதி: தனது பேச்சை கேட்காமல் காதலித்ததால் தனது சொந்த மகளையே தந்தை ஒருவர் துடிக்க துடிக்க அடித்து கொன்றுவிட்டு அதனை பேஸ்புக் நேரலையில் ஒளிபரப்பியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து கொலை வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தந்தையை கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கையில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

The incident of a father beating his own daughter to death because she fell in love without listening to him and broadcast it live on Facebook has caused great shock. The police registered a case of murder and arrested the father. The incident has created a stir in Andhra Pradesh. While the police are investigating the incident, many shocking information has come out.