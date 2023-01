சிங்கப்பெண்ணே! ரத்தம் உறையும் சியாச்சின் மலையில்.. களமிறக்கப்பட்ட முதல் பெண் ராணுவ அதிகாரி.. சல்யூட்

India

சியாச்சின்: உலகிலேயே மிக உயரமான போர்முனையாக அறியப்படும் சியாச்சின் பனிமலையில் முதன்முதலில் ஒரு பெண் ராணுவ அதிகாரி பணியமர்த்தப்பட்டு இருக்கிறார்.

மிகக் கடுமையான குளிரும், பனிப்பொழிவு நிலவி வரும் சியாச்சின் போர்முனையில் துணிச்சலாக பணியாற்ற முன்வந்த பெண் அதிகாரி ஷிவா சவுகானுக்கு இந்திய மக்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சிறு வயதில் இருந்தே ராணுவத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற வேட்கைக் கொண்டவராக வளர்ந்த ஷிவா சவுஹான், சியாச்சினில் பணியாற்ற விரும்பிக் கேட்டு வந்திருக்கிறார்.

A woman army officer has been posted for the first time at the Siachen glacier, which is known as the highest battlefront in the world. People of India are praising the woman officer Shiva Chauhan who volunteered to serve bravely on the Siachen front in extreme cold and snow.