பொய் சொல்லும் பாஜக.. தாமரைக்கு ஓட்டு போடாதீங்க.. குஜராத் தேர்தலில் குதித்த விவசாய அமைப்பு-தலைவலி

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் பாஜக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் புது தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் பாஜக பொய் சொல்கிறது எனக்கூறி குஜராத் மாநிலம் முழுவதும் சம்யுக்த் கிஷான் மோர்ச்சா எனும் விவசாய அமைப்பினர் களமிறங்கி உள்ளனர்.

குஜராத்தில் 2 கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இங்கு ஆளும் பாஜக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி என மும்முனை போட்டிகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் முதற்கட்ட தேர்தல் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியும், 2ம் கட்ட தேர்தல் டிசம்பர் 4ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. மூன்று கட்சியினரும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து தீவிர பிரசாரத்தை துவங்கி உள்ளனர்.

A new headache has arisen as the BJP is trying to regain power in Gujarat. In this case, Samyukt Kishan Morcha, an agricultural organization, has come out in the whole state of Gujarat claiming that the BJP is lying.