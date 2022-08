அதிரடி திருப்பம்.. பாஜக பெண் நிர்வாகி மரணம் கொலை வழக்காக மாற்றம்.. உணவில் விஷமா? தீவிர விசாரணை

India

பானஜி: டிக்டாக் பிரபலமும் ஹரியானா பாஜக நிர்வாகியுமான சோனாலி போகத் கோவாவில் மாரடைப்பால் இறந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் உணவில் விஷம் வைத்து கொலை செய்யப்பட்டாரா? என்பது பற்றி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஹரியானாவை சேர்ந்தவர் சோனாலி போகத் (வயது 43). இவர் பாஜகவில் பல்வேறு பொறுப்புகளை நிர்வகித்து உள்ளார். பாஜகவின் மகளிர் அணி முன்னாள் தேசிய துணை தலைவர், தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டார்.

2019ல் ஆண்டு நடந்த ஹரியானா சட்டசபை தேர்தலில் ஆதம்பூர் தொகுதியில் பா.ஜ.க. சார்பில் போட்டியிட்டு குல்தீப் பிஷ்னோயிடம் தோல்வியடைந்தார். தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி இவர் சில டிவி தொடர்களிலும் நடித்தார்.

பார்ட்டி உணவில் போதை மருந்து கலப்பு.. மயங்கிய சோனாலி போகத்தை பலாத்காரம் செய்து கொலை.. சகோதரர் பகீர்

A murder case has been registered in the death of BJP leader and Tiktok fame Sonali Phogat, who was found dead in Goa. Her brother Rinku claimed she was murdered by two of her associates, who were travelling with her to Goa.