போச்சே.. நூலிழையில் 8 தொகுதியில் தோற்ற பாஜக..இமாச்சலில் மாறிப்போன ரிசல்ட்.. ‛கை’க்கு அதிர்ஷ்டம்!

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் 60 ஓட்டு வித்தியாசம் உள்பட நூலிழையில் 8 தொகுதிகளில் பாஜக வேட்பாளர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிடம் வெற்றியை பறிகொடுத்துள்ளனர். இது சரியாக நடந்திருந்தால் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஆட்சியை தக்க வைத்து இருக்கலாமே எனக்கூறி பாஜக தலைவர்கள் வருத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கு கடந்த மாதம் 12ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. மொத்தமுள்ள 68 சட்டபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது.

பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இருப்பினும் ஆட்சியை பிடிப்பது யார்? என்பதில் பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே தான் போட்டி நிலவும் என கூறப்பட்டது.

In the assembly elections in Himachal Pradesh, the BJP candidates lost victory to the Congress party in 8 constituencies including a margin of 60 votes. BJP leaders are upset saying that if this had been done properly, they could have retained their rule in Himachal Pradesh.