மருத்துவ அதிசயம்.. போலி ரெம்டெசிவிர் மருந்து.. எடுத்துக்கொண்ட 90 சதவீதம் பேர் குணமானது எப்படி?

oi-Velmurugan P

போபால்: போலி ரெம்டெசிவிர் மருந்து எடுத்துக்கொண்ட கொரோனா நோயாளிகள் 90 சதவீதம் பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த கொரோனா நோயாளிகளில் பலர் வெறும் குளுக்கோஸ் கலந்து உப்பு நீரைத்தான் ரெம்டெசிவிர் மருந்து என நினைத்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் குணமாகி இருப்பது மருத்துவ அதிசயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் ரெம்டெசிவிர் மருந்துக்கு இந்தியா முழுவதுமே கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால் ரெம்டெசிவிர் மருந்தை நேயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது.

இதனிடையே ரெம்டெசிவிர் மருந்து தான் கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்கு தேவை என நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பதால் அதை வாங்க நோயாளிகளின் உறவினர்கள் தவமாய் காத்துக் கிடக்கின்றனர்.

உதவிக் கரம் நீட்டிய கனடா.. 350 வென்டிலேட்டர், 25,000 டோஸ் ரெம்டெசிவிர் மருந்துகள் இந்தியா வந்தன

English summary

Ninety percent of corona patients who have taken the fake remdesivir have recovered. Many of the corona patients who have been treated for oxygen deficiency are simply using glucose-mixed salt water as Remdesivir. The fact that 90 percent of them are cured is seen as a medical miracle.