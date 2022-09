மகளுக்கு 2வது திருமணம்! மாமனாரின் மூக்கு காதுகளை அறுத்த குடும்பத்தினர்.. ராஜஸ்தானில் பயங்கர தண்டனை

India

ஜெய்ப்பூர்: மகளுக்கு 2வது திருமணம் செய்து வைத்ததால் ஆத்திரமடைந்த மருமகன் தனது உறவினர்கள் மூலம் மாமனாரின் மூக்கு, காதுகளை வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பார்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதர்ஷ் சோந்தி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுக்ராம் விஷ்னோய் (55). இவர் வழக்கம்போல் இரவில் தனது வீட்டில் இருந்தார்.

அப்போது திடீரென்று ஒரு கும்பல் அவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்தது. இதனால் சுக்ராம் விஷ்னோய் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

Enraged by his daughter's second marriage, the son-in-law cut off his father-in-law's nose and ears through his relatives.