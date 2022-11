“புல்டோசர் பாபா.. இந்துக்களின் இதய அரசன்!” மோடி கோட்டையில் யோகி படை - குஜராத்தில் வீசும் உபி வாடை

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றியை பெறும் நோக்கத்தோடு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பாஜகவின் மூத்த தலைவர்கள் பலர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகள் 2 கட்டங்களாக நடைபெற்று வரும், டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

பாஜகவின் இரு பெரும் தலைவர்களான பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் நடைபெறும் தேர்தல், 2024 லோக் சபா தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமாக பலரால் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.

