ப்பா.. நம்ம நாட்ல இப்டி ஒரு ரோடா.. இப்டி இருந்தா டென்சனே இல்லாம நாம வண்டி ஓட்டலாமே!

ஐஸ்வால்: மிசோரம் தலைநகர் ஐஸ்வால் நகரத்தின் சாலையில் வாகனங்கள் செல்லும் காட்சி ஒன்று நெட்டிசன்களை ஆச்சர்யத்தில் வாய் பிளக்க வைத்துள்ளது.

ஒர்க் பிரம் ஹோம் முடிந்து ஏறக்குறைய எல்லோருமே மீண்டும் அலுவலகங்களுக்கு பணிக்குச் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டனர். இதனால் மீண்டும் பரபரப்பான சாலைகளாகி விட்டது நம்மூர் சாலைகள். எங்கு பார்த்தாலும் வாகன இரைச்சல், நெருக்கடி, போக்குவரத்து விதிமீறல். 'ச்சே.. எப்போ தான் இந்த டிராபிக் சரியாகுமோ?' தினமும் நீங்கள் அலுவல் நிமித்தமாக பரபரப்பாக ஓடுபவர்களில் ஒருவர் என்றால், நிச்சயம் உங்கள் மனதில் இந்தக் கேள்வி எழாமல் இருக்காது.

வாகன நெருக்கடி ஒருபுறம் என்றால், போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் செய்யும் அட்டகாசங்கள் மறுபுறம். இதனாலேயே அடிக்கடி போக்குவரத்து விதிகளை மதித்து, நாய்கள், மாடுகள் போன்ற விலங்குகள் சாலையைக் கடக்கும் வீடியோக்களை நாம் ஆச்சர்யத்துடன் கடந்து போகிறோம்.

ஆனால், நிஜமாகவே ஒரு நகரத்தில் ஹாரன்களின் சத்தமே இல்லாமல், மக்கள் அனைவரும் போக்குவரத்து விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி, ஒரு சீராக சாலையில் வாகனங்களில் செல்கிறார்கள் என்றால், நீங்கள் நம்புவீர்களா? 'போங்க சார் காமெடி பண்ணிக்கிட்டு..' என்பதுதானே உங்கள் பதிலாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும்.

