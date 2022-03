பிரபல நடிகைக்கு அடிக்கப் போகும் “அதிர்ஷ்டம்”.. இனி அவர் ”மாண்புமிகு”.. நினைத்தது நிஜத்தில் நடக்குமா?

India

அமராவதி : ஆந்திரப் பிரதேச மாநில அமைச்சரவை மாற்றம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் பிரபல நடிகையும் நகரி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான ரோஜாவுக்கு அமைச்சர் பதவியை ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வழங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒய்.எஸ்.ராஜசேகர ரெட்டி ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் மரணம் அடைந்ததை அடுத்து, சில ஆண்டுகளில் அவரது மகனான ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் என்ற தனிக்கட்சியை ஆரம்பித்தார்.

நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி 150 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது.

It has been reported that Andhra Pradesh Chief Minister Jaganmohan Reddy is all set to give a ministerial post to Roja, a popular actress and nagari assembly member, as the Andhra Pradesh state cabinet is about to be reshuffled.