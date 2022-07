ரொம்ப காஸ்ட்லி! ஒரு மக்காச்சோளம் ரூ.15.. சிறுவனிடம் பேரம் பேசி வாங்கி கட்டிய மத்திய பாஜக அமைச்சர்!

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: ரூ.15க்கு விற்ற மக்காச்சோளத்தை ரொம்ப காஸ்ட்லி எனக்கூறி சிறுவனிடம் பேரம் பேசிய மத்திய இணை அமைச்சர் பக்கன் சிங் குலாஸ்தேவை எதிர்க்கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றன.

ஒரு மக்காச்சோளம் ரூ.15.. சிறுவனிடம் பேரம் பேசி வாங்கி கட்டிய மத்திய பாஜக அமைச்சர் - வீடியோ

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பக்கன் சிங் குலாஸ்தே. பாஜகவை சேரந்த இவர் மாண்ட்லா தொகுதி எம்பியாக உள்ளார்.

இவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமைச்சரவையில் எஃகு மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் இணையமைச்சராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

English summary

Opposition parties have been severely criticizing Union Minister of State Faggan Singh kulaste for bargaining with a boy saying that the maize he sold at Rs.15 was too expensive.