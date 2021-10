புல்லட் ப்ரூப் வேண்டாம்.. எடுத்து விடுங்கள்.. ஜம்மு காஷ்மீரில் அதிரடி காட்டிய அமித் ஷா

India

oi-Veerakumar

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பொதுக் கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றும் போது தனக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த குண்டு துளைக்காத கண்ணாடிகள் அகற்றுமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார்.

மக்களோடு நேரடியாக பேச விரும்புகிறேன் என்பதால் இந்த இடையூறு தேவையற்றது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

மூன்று நாட்களில் ஜம்மு காஷ்மீர் பயணமாக நேற்று முன்தினம் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஸ்ரீநகர் வருகை தந்தார். ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தீவிரவாதிகளால் பொதுமக்கள் கொலை செய்யப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் அது குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா காஷ்மீரில் 3 நாட்கள் முகாமிட்டார்.

English summary

Jammu Kashmir: Union Home minister Amit Shah today told the crowd that he wanted to speak to the people directly so he no need to have a bulletproof glass shield.