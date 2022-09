பயங்கரம்! டிராக்டர் ஏற்றி கர்ப்பிணி கொலை.. தவணை கட்டாததால் நிதி நிறுவனத்தினர் வெறிச் செயல்

India

oi-Jackson Singh

ஹசாரிபாஹ்: முறையாக தவணை கட்டாததால் விவசாயியின் டிராக்டரை பறிமுதல் செய்ய வந்த நிதி நிறுவன அதிகாரிகள், அவரது கர்ப்பிணி மகளை அதே டிராக்டரை ஏற்றி கொலை செய்தனர்.

இந்தியா ஜனநாயக நாடு என நாம் மார்த்தட்டி கொண்டிருக்கும் வேளையில், ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் கூட நடக்க முடியாத கொடுமை இங்கு அரங்கேறி இருக்கிறது.

நாட்டுக்கே உணவளிக்கும் விவசாயிகளுக்கு இங்கு என்ன மரியாதை தரப்படுகிறது என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு மோசமான எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளது.

செங்கல்பட்டு ஷாக்.. அறுவடை கூலி தராததால் ஆத்திரம்.. டிராக்டரை மேலே ஏற்றி விவசாயி கொலை

English summary

In a most horrific incident in Jharkhand, officials of Private finance company mowed down tractor on a farmer's pregnant daughter. In which she died on the spot.